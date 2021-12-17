Елена Зеленская побывала в книжном магазине в элегантном образе: новые фото первой леди
Источник:инстаграмм Елены Зеленской
Первая леди Украины на днях посетила книжный магазин по случаю Национальной недели чтения. Елена Зеленская предстала в горчичном свитере и сером жакете.
Жена президента Зеленского показала новые фото выхода на страницу в инстаграме. В Национальную неделю чтения она побывала в книжном магазине и приобрела новые книги.
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Образ Елены Зеленской
Перед камерой первая леди предстала в теплом горчичном свитере с гольфом синего цвета. Сверху она надела темно-серый жакет.
Волосы Елена Зеленская уложила элегантными локонами, а на лице сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть черты лица. Лаконичный образ также дополнили серьги.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Предыдущие образы супруги президента
- Лаконичным образом первая леди покорила на презентации платформы о здоровом питании в школах.
- На презентации книги "Мир без границ" Елена Зеленская побывала в сером элегантном костюме.
- В карамельном наряде она посетила предрождественскую ярмарку с особой целью.