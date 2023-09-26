Первая леди ответила, пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок

Жена президента Украины ответила, как отнесется к решению супруга во второй раз баллотироваться на выборах. Она пояснила, что второй термин Зеленского, прежде всего, зависит от желаний общества.

Елена Зеленская ответила, что не знает, будет ли Владимир баллотироваться на второй срок президентства. Для первой леди это сложный вопрос.

К слову Зеленский шутливо поблагодарил Трюдо за время с женой: забавная реакция Джастина

Первая леди о втором сроке Зеленского

Елена Зеленская призналась, что "не до конца" поддерживала мужа, когда он баллотировался впервые. Но если он сделает это снова – будет не так страшно.

Ну, знаете ли, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться второй раз, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было впервые,

– ответила первая леди.

Супруга президента добавила, что его решение зависит от других факторов – желаний украинского общества и возможности провести честные выборы.

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его в должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", – подчеркнула Елена.

Что об этом говорил сам президент

По закону в Украине не могут пройти выборы во время военного положения. И отвечая на вопрос о втором сроке, Владимир Зеленский неоднозначно сказал: "я никогда в своей жизни не брошу свое государство"

В то же время лидер страны обращает внимание на те факторы, которые подвергают сомнению возможность выборов в ближайшее время. Об этом президент упоминал и раньше, и на недавнем встречи с Джастином Трюдо.