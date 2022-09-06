Елена Зеленская жестко ответила основателю Pink Floyd на упреки уступить россии

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к Елене Зеленской с призывом пойти на уступки россии. Первая леди не тянула с ответом.

Бывший лидер и основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс возмутил скандальным обращением к первой леди Украины. Он заявлял, что нужно пойти на уступки России.

Обратите внимание Сеть взбешена обращением основателя Pink Floyd к Зеленской: говорит пойти на уступки россии

Елена Зеленская ответила Уотерсу

Жена президента решила не тянуть с ответом. Она опубликовала сообщение, в котором обратилась к музыканту. Она подчеркнула, что Украина – обороняется, если мы остановимся – нас не станет.

Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны, война закончится. Роджер Уотерс, вам стоит просить мира у президента другой страны,

– жестко ответила первая леди.

Что говорил Роджер Уотерс

Еще в начале августа основатель группы Pink Floyd назвал Джо Байдена "военным преступником" и заявил, что он якобы "разжигает огонь" в Украине. По мнению артиста, украинцы должны сесть с оккупантами за стол переговоров, а США не поставлять оружие Украине. Еще тогда Вотерсу посоветовали переехать в Россию.

Это он повторил снова, когда реагировал на новое интервью Елены Зеленской. Он сказал, что вооружение Запада не остановит войну. Муж посоветовал Зеленскому "прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску", реализовать Минские договоренности. Роджер Уотерс возмутил украинцев заявлением о том, что войну вызвали "крайние националисты".