Белый костюм и символическая брошь: Елена Зеленская открыла Саммит первых леди и джентльменов

6 сентября в Киеве состоялся третий саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская открыла событие мощной речью.

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 6 сентября, открыла Саммит первых леди и джентльменов. Это третья мера по счету и вторая с начала полномасштабного вторжения.

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Речь первой леди

Елена Зеленская выступила перед гостями Саммита с речью. В этом году его тема – "Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего". Супруга президента отметила, что им удалось не только расширить круг гостей, но и сделать его более качественным.

Я открываю этот саммит сегодня с чувством искренней благодарности. Благодарности тем, кто с нами изначально, на все испытания и тем, кто приобщается, разделяя наши ценности. Дамы первые леди, господа первые джентльмены, вы демонстрируете поддержку стране. Благодарю вас за постоянство и за дружбу.

"Способность испытывать благодарность – одна из составляющих нашего психического здоровья. Именно признательность признана главным протективным фактором, уменьшающим влияние стресса на психическое здоровье человека. Неуверенность в будущем, чувство хрупкости мира, угрозы глобальных катастроф – постоянные спутники людей во всем мире. Для украинцев в результате добавляется еще и постоянная боль потерь, ежедневный страх за свою жизнь, жизнь близких. Повседневное столкновение с шокирующими ужасающими событиями".

Елена Зеленская отметила, что для всех сознательных людей стало аксиомой, что человеческая жизнь важна. Теперь следует сделать аксиомой и то, что важно его качество. Основа этого – это ментальное здоровье. И если жизнь в тревоге, страха нельзя назвать качественной, противопоставить ему можно стойкость. А это слово часто используют, когда говорят об Украине.

Истинная стойкость начинается с осознания общих ценностей. А я горжусь тем, что Украина сегодня демонстрирует миру во что способны люди, объединенные общей ценностью. В основе нашей ценности – человеческая жизнь. В основе человеческой жизни всегда стоит любовь. И секрет нашей стойкости в любви,

– считает первая леди.

Елена Зеленская подытожила речь словами: "с благодарностью, надеждой, верой в человека и любовь, мы сегодня делимся с миром своей стойкостью".



Елена Зеленская и гости Саммита / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская на третьем Саммите первых леди и джентльменов надела молочный костюм от бренда GASANOVA. Он состоит из юбки длины меди и приталенного двубортного жакета. К ансамблю первая леди подобрала бежевые туфли.

Жена президента дополнила образ особой деталью – золотой брошью в виде карты Украины. Золотые серьги и лаконичная укладка завершали ее образ.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди