Елена Зеленская ошеломила образом в костюме цвета изумруда: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Она вышла на сцену в классическом костюме изумрудного цвета и ошеломила безупречным внешним видом.

Елена Зеленская имеет отличный вкус в одежде, демонстрирует во время каждого публичного выхода. На форуме она в очередной раз покорила присутствующих элегантным аутфит.

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Стильный look Елены Зеленская

Первая леди вышла на сцену в классическом костюме изумрудного цвета, состоящий из удлиненных пиджака и широких брюк. Стоит отметить, что такой цвет актуален именно в этом сезоне. Особый шарм образу добавляли золотистые пуговицы, на которые застегивался пиджак.

Волосы Зеленская уложила ровно и унесла в сторону. На лице она сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

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В посте Елена рассказала, о чем было ее выступление на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Во время речи Зеленская раз поставила вопрос реформы системы школьного питания непосредственно перед педагогами, управленцами области образования, представителями органов местного самоуправления, родителями.

Первая леди отметила, что сохранение здоровья детей с юного возраста – одна из важнейших задач государства: "По данным ЮНИСЕФ, существование программы школьного питания является одним из немногих факторов, которые положительно влияют не только на желание посещать школу, но и на уровень обучения в целом. Ученики, которые получали сбалансированное питание, показывали более высокие баллы при когнитивных, языковых и математических тестах".

Елена Зеленская отметила, что Украине нужно пройти долгий путь, так как эта реформа касается не только питания, но и самого главного – здоровья. А здоровая Украина – это и есть страна будущего, страна наших детей.