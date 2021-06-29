Елена Зеленская ошеломила образом в бежевом костюме: фото нового выхода
Источник:Инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская очаровала элегантным образом во время нового выхода. Она предстала перед камерами в бежевом костюме и коричневой блузке.
Елена Зеленская на официальной странице в инстаграме рассказала, что на прошлой неделе состоялось первое заседание Совета безбарьерности. Его провели в библиотеке имени Вернадского. Это одно из тех мест, которые сейчас имеют барьеры. Согласно решению президента, уже совсем скоро начнут проект по его превращению в комфортное и безбарьерное пространство.
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Первая леди отметила, что целью этого заседания было обсуждение предложений министерств относительно реальных шагов в развитии безбарьерной страны. Также на мероприятии присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Элегантный образ Елены Зеленской
Для рабочей встречи первая леди Украины выбрала элегантный костюм бежевого цвета, состоящий из брюк со стрелками и удлиненного пиджака, который застегивался на одну пуговицу. Под пиджак Елена надела коричневую блузку. Такой наряд Зеленская соединила с черными туфлями на высоком каблуке.
Волосы первая леди уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Довершила look лаконичными золотыми серьгами в виде горошин.
Елена Зеленская в бежевом костюме / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская в бежевом костюме / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская в бежевом костюме / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская и Денис Шмыгаль / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская и Денис Шмыгаль / Фото из инстаграма Елены Зеленской