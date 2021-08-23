Елена Зеленская ошеломила элегантным образом в голубом платье: новые фото первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Для торжественного мероприятия, состоявшегося накануне Дня Независимости, она выбрала роскошное приталенное платье нежно-голубого цвета.

Президент Владимир Зеленский впервые вручил награду "Национальная легенда Украины". Ее получили семеро украинцев. Жена Зеленского в этот важный момент была рядом с ним.

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Изысканный look Елены Зеленской

Елена Зеленская пришла на торжественное мероприятие в роскошном наряде. Предстала перед камерами в длинном приталенном платье нежно-голубого цвета. У наряда чуть опущены рукава и вырез спереди, что добавляло образу нежности и женственности. Такой look первая леди соединила с туфлями-лодочками на каблуке в тон.

Волосы Зеленская уложила в красивые локоны, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров ее аутфит довершили длинные серьги с камешками.



Елена Зеленская на церемонии "национальная легенда Украины" / Фото ОП



Елена Зеленская на церемонии "национальная легенда Украины" / Фото ОП