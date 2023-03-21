Черная блузка с вышивкой и колье: Елена Зеленская очаровала новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская показала свое новое фото. На нем она позировала в элегантном образе – чёрной блузке и колье.

Первая леди Елена Зеленская на личной странице показала новую фотографию. На нем супруга президента позирует в стильном и лаконичном аутфите.

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Елена Зеленская в вышитой блузке

Первая леди предстала перед камерой в черной блузке с широким вырезом на шее и объемными рукавами, вышитыми темными нитями.

Особым акцентом образа стало золотистое асимметричное колье с красным декором, напоминающее калину. Елена Зеленская собрала волосы в пучок, выпустив тонкие пряди.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская о поддержке литовцев и Украинском центре

, накануне Елена Зеленская посетила Объединенные Арабские Эмираты на женском саммите Forbes 30/50. Она ошеломила публику выходом в черно-белой классике.

В сообщении Елена Зеленская поблагодарила вспомнивших литовских друзей. В Вильнюсе вместе с ними удалось открыть украинский центр. Его патронессами являются первые леди Украины и Литвы – Диана Науседене.

В Украинском центре ежедневно проходят обучающие курсы, разговорные клубы английского, литовского и украинского языков, творческие мастер-классы, спортивные секции. Здесь постоянно оказывается всеобщая и психологическая помощь.

Елена Зеленская сообщила, что там создали Young think tank – платформу для встреч украинских и литовских школьников с политиками, дипломатами и общественными деятелями Литвы и Украины. Так дети учатся дружеским международным связям.

"Ибо лучше сплачивают и обогащают - именно культура и взаимная помощь. Когда mes kartu - мы вместе", – подытожила первая леди.