Конечно, виноват Путин, – Елена Зеленская призналась, общается ли с родственниками из России

Недавно Елена Зеленская побывала с официальным визитом в Великобритании, где дала интервью авторитетному изданию The Times. Там первая леди откровенно призналась, общается ли сейчас с родственниками из России.

Война показала настоящие лица людей. Во многих семьях из-за разных политических взглядов сейчас не поддерживают отношения с родственниками, живущими в России. Не исключение и семья первой леди.

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Общается ли Зеленская с родственниками из России

Первая леди пообщалась с редактором газеты The Times Элфс Томпсон. Они говорили об ужасах российского вторжения, зверствах российских солдат, боятся ли украинцы предстоящую зиму, а также объяснила, почему Запад не должен привыкать к войне в Украине. Елена призналась, что не поддерживает общение с друзьями и родными из России.

Конечно, виноват Путин, но без поддержки русского народа он не смог бы это сделать в таком масштабе. У меня там есть родственники, но мы не общаемся. Эти отношения закончились полностью,

– подчеркнула первая леди.

Никто из друзей Елены, проживающих в России, за все это время ни разу не связался с ней: "Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, ты еще жив. Я думаю, что такие отношения закончились".

Что еще сказала Зеленская в этом интервью

"Украинцы, несмотря ни на что, настроены достаточно оптимистично. Трудно представить, если бы это случилось с Лондоном, и весь город вдруг потерял свет, воду, тепло и связь, но украинцы становятся более устойчивыми, несмотря на то, что становится все труднее".

"Эти атаки на наш энергетический сектор сейчас носят систематический характер, но политическое руководство страны следует свободе народа, и они хотят стоять и продолжать бороться".

"Мучительно быть здесь, разъезжать по Лондону и видеть рождественские украшения и все вокруг освещено. Для многих из нас это будет очень маленький рождественский ужин, не будет никаких роскошных украшений на елке или подарков, мы не сможем потреблять слишком много энергии и электроэнергии".

Отметим, в этом году Елена Зеленская вошла в рейтинг BBC – 100 самых влиятельных женщин года. Также первая леди получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards. Елена Зеленская подчеркнула, что если бы Россия могла победить, мир и мир в ней перестанут существовать. Поэтому этой награды достойна не только она, но все украинцы, которые воюют против преступного диктаторства и безнаказанного терроризма.