В белой вышиванке и с дизайнерским поясом: Елена Зеленская ошеломила появлением в Нью-Йорке

В течение еще одного дня в Нью-Йорке Елена Зеленская посетила Мемориал 11 сентября и Украинский музей. В США она продемонстрировала роскошный образ от украинских дизайнеров. Особое внимание привлек пояс со словами "сила", "воля".

После эффектного появления на заседании Генассамблеи ООН Елена Зеленская совершила еще несколько официальных выходов в США. Для них первая леди выбрала изысканный черно-белый ансамбль от украинских брендов.

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Потрясающий образ Зеленской в ​​Нью-Йорке

Для появления в Национальном музее и мемориале 11 сентября Елена Зеленская выбрала белоснежную блузку с белой вышивкой на объемных рукавах и широкие черные брюки со стрелками от модельера Артема Климчука. Интересной деталью ее look стал черно-белый пояс от бренда Gunia Project. На нем вышитые слова, которые лучше всего характеризуют Украину – сила, смелость, воля. Стоимость пояса, кстати, 3 тысячи гривен, и соткан он вручную.

Волосы первая леди собрала в безупречный низкий пучок и подобрала золотые серьги из коллекции "Независимая". Она создана в коллаборации брендов Guzema и Gunia Project.

Елена Зеленская возле Мемориала 9/11 в Нью-Йорке / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская возле Мемориала 9/11 в Нью-Йорке / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская возле Мемориала 9/11 в Нью-Йорке / Фото из инстаграма первой леди

Зеленской подарили саженец дерева, что выжило во время теракта11 сентября

Президентка Мемориала 9/11 Элис Гринивальд вручила Зеленской и Шмыгалю саженец из семян дерева, которые чудом спасли из-под завалов торгового центра после теракта 11 сентября. Оно является символом стойкости и надежды. С 2013 года его саженцы дарят общинам, пережившим страшные трагедии, но выстоявшим.

Сегодня деревце получила Украина, опустошенная российской ордой. Украина, в деоккупированных городах которой находят братские могилы с сотнями замученных. Украина, многоэтажки которой ежедневно разрушает ракетами государство-террорист – российская федерация,

– эмоционально подчеркнула Елена Зеленская.

Елена Зеленская выступила в Украинском музее в Нью-Йорке

В Украинском музее в Нью-Йорке первая леди рассказала о музее Марии Примаченко, сожженном российскими обстрелами, уничтоженные музеи Мариуполя, дом-музей Григория Сковороды и другие памятники, поврежденные из-за российских обстрелов. Там она подписала новую юбилейную марку "Сад божественных песен. К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды". Средства с ее продаж пойдут на возрождение музея философа.

Культура не имеет границ и пределов. Следовательно, она неистребима. Перефразируя самое известное выражение Сковороды, можно точно сказать: враг ловил его, но не поймал,

– метко подметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская подписала в Нью-Йорке марки "Сад божественных песен" / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская подписала в Нью-Йорке марки "Сад божественных песен" / Фото с инстаграма первой леди