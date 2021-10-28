Елена Зеленская надела на рабочую встречу черный костюм: фото делового образа
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская провела рабочую встречу по проекту "Бизнес без барьеров". Для заседания она выбрала деловой костюм черного цвета.
Елена Зеленская продолжает работать над проектами, которые основала в статусе первой леди. Также на официальных встречах по поводу их реализации она демонстрирует красивые наряды.
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Деловой look Елены Зеленской
Первая леди Украины выбрала для рабочего дня деловой костюм черного цвета, состоявший из пиджака и брюк. Также надела белую рубашку, которая на шее завязывалась черной лентой. Вероятно, из обуви Елена выбрала туфли или ботинки на каблуке, ведь во время публичных выходов она предпочитает именно их.
В этот раз Зеленская выбрала прическу в виде аккуратного низкого пучка, а макияж ее был в коричневых оттенках. На лицо она надела черную защитную маску, которую снимала во время выступлений.
Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская в черном костюме / Фото из инстаграма первой леди