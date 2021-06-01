Елена Зеленская покорила элегантным образом в коричневом костюме: фото

Первая леди Украины побывала на встрече-диалоге о развитии безбарьерной инфраструктуры. Событие произошло в аэропорту "Борисполь". Для выхода Елена Зеленская выбрала элегантный и в то же время стильный костюм светло-коричневого цвета.

Накануне Дня защиты детей Елена Зеленская совместно с представителями детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и семьями с детьми провели аудит международного аэропорта "Борисполь" на безбарьерность.

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Развитие безбарьерных инфраструктурных объектов является одним из направлений Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которая разработана в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Елена Зеленская об аудите аэропорта "Борисполь" на безбарьерность

На сайте Офиса Президента рассказали, что целью такого визита первой леди была оценка доступности инфраструктуры и услуг аэропорта для различных категорий граждан, в частности для семей с маленькими детьми и людей, которые имеют физические или ментальные нарушения.

Международный аэропорт "Борисполь" – это главные воздушные ворота страны. И именно они должны стать примером безбарьерности. Я хочу, чтобы на государственном уровне был разработан единый стандарт безбарьерного подхода для аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов,

– отметила Елена Зеленская.

Кроме представителей государственных органов в инспекции приняли участие семьи, которые воспитывают детей с различными нарушениями развития.



Аудит аэропорта "Борисполь" на безбарьерность / Фото из инстаграма Елены Зеленской

После аудита все участники события пообщались. Они озвучили комментарии касаемо улучшения инфраструктуры с учетом необходимых услуг и сервисов для детей с различными формами инвалидности. В частности, в результате сформировали следующие рекомендации:

улучшить информирование об имеющихся возможностях для родителей с детьми как на сайте аэропорта, так и на его территории;

добавить структурированную навигацию маршрутов в аэропорту;

предоставить право приоритетного прохождения таможенного и паспортного контроля родителям с детьми;

обустроить инфраструктуру с учетом потребностей людей с различными формами физической или ментальной инвалидности;

обустроить комнату для грудного кормления.



Аудит аэропорта "Борисполь" на безбарьерность / Фото сайта Офиса Президента

Образ первой леди

Для визита Зеленская выбрала элегантный наряд и в очередной раз продемонстрировала изысканный вкус в одежде. Супруга президента всегда выглядит не только роскошно, но и стильно. Умело подчеркивает свою фигуру.

В аэропорту "Борисполь" она предстала перед публикой в костюме светло-коричневого цвета, который состоит из удлиненного oversize пиджака и широких брюк. Под пиджак Лена надела черную блузку. Такой look соединила с балетками черного цвета.



Стыльний look Елены Зеленской / Фото сайта Офиса Президента

Среди украшений первая леди дополнила образ минималистичными серьгами и часами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках. Елена Зеленская не забыла и о защитной маске, которая гармонично подошла к аутфиту.



Выразительный макияж Елены Зеленской / Фото сайта Офиса Президента