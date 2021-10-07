Елена Зеленская в карамельном костюме провела экскурсию первой леди Германии: фото

В четверг, 7 октября, состоялась неформальная встреча Елены Зеленской и первой леди Германии. Жена украинского президента показала коллеге Софийский собор. Фото с экскурсии смотрите ниже.

Жена Владимира Зеленского устроила гостеприимный прием госпоже Эльке Бюденбендер – первой леди Германии, которая впервые прибыла в Украину с мужем. Она познакомила ее с сердцем нашей столицы – Софией Киевской.

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Эту экскурсию Елена Зеленская организовала неспроста. Дело в том, что жена Штайнмайера не смогла прилететь в Киев на саммит первых леди и джентльменов, который проходил в Софийском соборе. Она присутствовала онлайн. Благодаря первой леди Украины госпожа Эльке все же увидела святыню собственными глазами.

Места часто объединяют людей. И София, бесспорно, такое место,

– отметила Зеленская.

После экскурсии жены президентов провели рабочую встречу. Они обсудили сотрудничество в рамках платформы "мягкой силы" и запланировали "еще одно интересное событие", которое рассекретят позже.



Елена Зеленская с первой леди Германии / Фото с инстаграма первой леди Украины

Образ Елены Зеленской на экскурсии в Киеве

в Украину президентская пара Германии приехала для участия в мероприятии к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Скорбная церемония состоялась в Мемориальном центре Холокоста в Киеве.

Первая леди Украины всколыхнула сеть новым осенним выходом. Для появления в Софии Киевской она выбрала карамельный костюм – широкую юбку ниже колен и жакет с узором на рукавах. Из-за глубокого V-образного выреза Елена Зеленская надела черную водолазку.

Елена Зеленская на экскурсии в Софии Киевской / Фото с инстаграма первой леди Украины

Ее аутфит продуман до мелочей! Стильные лоферы фантастически сочетаются с сумкой-багетом, которая стала одним из главных трендов 2021 года. На шее Елена Зеленская завязала платок с принтом – безупречная деталь!

Стилисты позаботились о фирменной укладке для жены президента и легком макияже с акцентом на глаза. Из украшений на ней были только лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская на экскурсии в Софии Киевской / Фото с инстаграма первой леди Украины