Официальное мероприятие состоялось в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" с участием супругов Зеленских, дипломатов и духовенства. Гости церемонии открыли инсталляцию "Кристаллическая стена плача" и побывали в синагоге "Место для размышлений". Примечательно, что для публичного выхода первая леди Елена Зеленская подобрала очень уместеный аутфит.

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Образ Елены Зеленской на памятной церемонии в "Бабьем Яру"

Супруга президента появилась в длинном двубортном пальто винного цвета. Прямой силуэт она довершила черным поясом с золотистой пряжкой.

В тон к верхней одежде Елена Зеленская подобрала кофточку. Этот ансамбль удачно сочетался с черными сапогами и трендовой сумкой-багетом. Финальной деталью образа стала белая лента, как символ памяти о жертвах массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Первая леди позаботилась об элегантной укладке с боковым пробором и легком макияже, который выделил глаза. Из аксессуаров на ней только массивные золотые серьги.



Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины​



Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины​



Елена и Владимир Зеленские на церемонии в "Бабьем Яру" / Фото Офис Президента Украины​