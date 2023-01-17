Зеленская в Давосе представила украинскую формулу мира: фото и детали важной встречи

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где представила украинскую формулу мира. Она также встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, где обсудила помощь с жильем для приемных семей в Украине.

По словам Елены Зеленской, будущая формула мира, которую объявят уже вскорее, будет в первую очередь опираться на человеческое измерение, потому что в Украине, прежде всего, ориентированы на людей и мир для людей.

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Презентация Елены Зеленской формулы мира: видео онлайн

Пока украинский президент находится в Украине, он поблагодарил супругу за то, что она делает все возможное для победы и достижения мира.

"Мировой экономический форум в Давосе. Правда, о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать. Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры. Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой. Спасибо Елене, которая презентовала украинскую формулу мира. Делаем все для победы Украины", – говорится в сообщении Зеленского.



Зеленский поблагодарил супругу за выступление в Давосе / Фото прессслужбы Зеленского

Зеленская на встрече с Урсулой фон дер Ляен

Как известно, о намерениях создать формулу мира Владимир Зеленский анонсировал дипломатам в официальном визите в США . По его мнению, ряд определенных мер лишит президента России Владимира Путина шансов достичь целей в Украине. Плани его официально объявят в день годовщины полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2023 года. Источники сообщают, что формула охватит вопрос от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех держащихся на территории России военнопленных и депортированных.

Кроме выступления на форуме, Зеленская также имела возможность обсудить с Президентом Европейской комиссии вопросы жилья для приемных семей в Украине. Она настаивает, чтобы в Украине стало меньше детских домов и все дети нашли новых родных, поэтому для этого нужно качественное и большое жилье в семьях, которые решатся усыновить детей.

Согласно украинским обязательствам по вступлению в ЕС, мы должны полностью избавиться от "классических" детских домов с воспитателями и директорами, предоставив всем детям возможность расти в семьях. Следовательно, приемных и патронатных семей, детских домов семейного типа должно увеличиться,

– отметила Зеленская и добавила, что Еврокомиссия может присоединиться к ее фонду, чтобы помочь с этим вопросом.

В то же время, первая леди напомнила, что там уже выделили 100 миллионов евро помощи для восстановления украинских школ, за что она особенно благодарна. У Зеленской также были дополнительные встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе и главой Департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе / Фото пресс-службы Зеленской