"Это война мировоззрений": Елена Зеленская дала интервью австралийцам о ценностях и победе
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская приняла участие в австралийской программе 60 минут Australia. Она рассказала о ценностях, за которые борется Украина.
Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает войну на информационном фронте. В этот раз она дала интервью в австралийской программе.
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Елена Зеленская дала новое интервью
Жена президента рассказала о мировых ценностях, за которые борется и сражается Украина. Первую леди показали на экранах в программе 60 Minutes Australia
"Это война мировоззрений. С одной стороны – российский агрессор, с другой – украинцы, которые защищают тех, кого любят. Рассказала о том, как живем в условиях, когда свою жизнь нужно отстаивать каждый день. Обычно в это время года наши семьи пытались спланировать, что они будут делать на Рождество, как будут праздновать Новый год, но сейчас каждый новый отвоеванный день для нас – праздник. Наш ежедневный вопрос: "как ты?" И мы отвечаем: "Держимся", – поделилась Елена Зеленская.
Интервью первой леди / Фото с телеграма первой леди
Интервью Зеленской: смотрите видео
Главные цитаты из интервью первой леди
- Была ли готова к такому этапу жизни: "На работу первых леди – к этому никто не готовит. К сожалению, нет методических указаний и книг, которые можно прочесть и изучить, как это быть супругой президента".
- О хороших новостях с фронта: "Скрещиваешь пальцы и стараешься не радоваться раньше времени. Потому что это очень важно для нас. Мы хотим побед, мы радуемся, но понимаем, что это сложная и жестокая война. Трудный, но очень важный для нас момент".
- Что бы сказала австралийцам: "Просто я хочу, чтобы не забывали о войне, хотя она за тысячи километров, она очень близка. Потому что это война мировоззрений, силы агрессии против тех, кто защищается и защищает то, что любит".
- Как у нее дела: "Есть действительно разобщенные семьи, мы не видим своих близких, друзей, это ежедневный вопрос наш – "Как ты". В принципе, чаще всего мы отвечаем друг другу – "Держимся".
- О детях: "Как все дети в Украине. В первые дни меня постоянно спрашивали, когда это закончится, свои планы… Всегда уже в это время все семьи пытались представить, что они будут делать на Рождество, как будут праздновать Новый год. Украине даже нет мнений об этом, потому что мы не можем так надолго делать планы".
- Отношения с президентом: "Видимся редко. Любим шутить, любим друг друга, своих детей. Я уверена, что будет так и дальше. Сейчас так и есть. Мы невероятно счастливы, что наша дочь на днях стала студенткой, с папой очень радовались и гордились ею. Радуемся, что сын снова пошел в школу, и это также важно, чтобы дети могли учиться. У нас всегда есть о чем поговорить кроме работы, а работы у нас сейчас вдвоем достаточно. Поэтому я не думаю, что это изменит наши отношения, отношения в семье. Надеюсь, что такие испытания только закалят нас.
- О том, что президент стал героем: "Не удивил. Не как жена говорю, а как человек, который с ним работал много лет. Самый выносливый человек, которого я знаю. Сейчас я наблюдаю, что об этом узнает больше людей. Мы никогда не знали, на что мы способны, пока эти испытания не наступили".
- О смерти Елизаветы II, которая правила страной во время войны: "Это вдохновляло. Я уверена, что ее мудрости и жизнестойкости мы будем учиться много лет. Это печальные события, весь мир долго будет вспоминать эту величественную фигуру".
- О ее выходе на международную арену: "Помню, насколько я волновалась. Не знала, что это за мир, что это за люди. Оказалось, что это обычные люди, имеющие все эмоции и обычные человеческие ценности. Кстати, госпожа Макрон тогда очень помогла, пыталась меня успокоить, сказать что все будет хорошо, будьте собой, у вас все получится. Не забывайте о своей личной жизни".
- Почему снялась для Vogue: "В первую очередь, почему я решила так сделать – это большое издание с многомиллионной аудиторией. Правду надо говорить на всех площадках, на которых можно. Переживала только о кадре возле "Мрії", потому что это действительно наш самолет, которым мы гордились, а сейчас он разрушен. Это и моя разрушенная "мрія" тоже".
- Победит ли Украина: "У нас нет другого выхода. Здесь вопрос нашего выживания. Если я не буду уверена – ставлю под вопрос свое существование".