"Это война мировоззрений": Елена Зеленская дала интервью австралийцам о ценностях и победе

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в австралийской программе 60 минут Australia. Она рассказала о ценностях, за которые борется Украина.

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает войну на информационном фронте. В этот раз она дала интервью в австралийской программе.

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Елена Зеленская дала новое интервью

Жена президента рассказала о мировых ценностях, за которые борется и сражается Украина. Первую леди показали на экранах в программе 60 Minutes Australia

"Это война мировоззрений. С одной стороны – российский агрессор, с другой – украинцы, которые защищают тех, кого любят. Рассказала о том, как живем в условиях, когда свою жизнь нужно отстаивать каждый день. Обычно в это время года наши семьи пытались спланировать, что они будут делать на Рождество, как будут праздновать Новый год, но сейчас каждый новый отвоеванный день для нас – праздник. Наш ежедневный вопрос: "как ты?" И мы отвечаем: "Держимся", – поделилась Елена Зеленская.

супруга президента повторила образ для посещения австралийской программы. Она надела элегантный серый костюм , в котором проводила бранч в Нью-Йорке.

Интервью первой леди / Фото с телеграма первой леди

Интервью Зеленской: смотрите видео

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