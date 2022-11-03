В блузке и джинсах: Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ в Португалии – фото

Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визитом побывала в Португалии. Там она встретилась с украинскими беженцами и поблагодарила команду SOS UCRÂNIA за теплый прием.

Также Зеленская еще раз показала красивый патриотический образ. Первая леди продолжает появляться в разных странах мира и говорить правду о войне в Украине.

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Патриотический look Елены Зеленской

В каждом образе первой леди есть патриотические нотки. Елена Зеленская в Португалии была в блузке нежно-желтого цвета и в темно-синих джинсах. Соединила наряды с белыми кедами. Она еще раз показала изысканный стиль. Короткие волосы Елена уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в чудесных оттенках.



Елена Зеленская в Португалии / Фото с телеграмма первой леди

Зеленская рассказала, как Португалия приняла украинских переселенцев. Две с половиной сотни украинцев приехали в португальский город Кашкайш в середине марта. Там они сразу же получили темный и продуманный прием.

Условия здесь скромные, но есть все необходимое. Украинские временные переселенцы могут оставаться в центре, пока для них не найдется постоянное жилье. Это обеспечила команда SOS UCRÂNIA под руководством мэра города Кашкайш Карлуша Каррейраша,

– рассказала Зеленская.

Первая леди побывала в центре, познакомилась с работниками и господином Каррейрашем, поблагодарила его и его город за невероятное гостеприимство. А также пообщалась с украинцами, которые во время войны вынужденно уехали из страны.

Напомним, недавно Елена Зеленская встретилась с коллегой Эльке Бюденбендер – супругой президента Германии. Они говорили об открытии немецко-украинской школы и предоставлении средств ПВО.