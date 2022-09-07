Елена Зеленская и Агата Дуда провели разговор: о чем общались первые леди

Первая леди Украины Елена Зеленская провела розговор с первой леди Польши. Они общались о помощи детям и пострадавшим от войны.

Во вторник, 6 сентября, первые леди Украины и Польши встретились онлайн. Накануне Агата Корнгаузер-Дуда посетила Львов, поэтому Елена Зеленская поблагодарила коллегу за поддержку.

К слову Елена Зеленская жестко ответила основателю Pink Floyd на упреки уступить россии.

Елена Зеленская пообщалась с первой леди Польши

На днях Агата Корнгаузер-Дуда посетила специализированный медицинский центр для детей на западе страны, куда были эвакуированы тяжелобольные дети. Тогда это удалось сделать при поддержке первой леди Польши.

Для меня это был очень трогательный визит, тем более, что у меня было несколько встреч, в том числе в городской больнице №8, которая занимается ранеными бойцами. Мне представился случай посетить несколько из них. Я выразила нашу признательность как поляков за борьбу за свободу своей страны с таким героизмом и решительностью,

– сообщила супруга Президента Республики Польша.

Агата Корнгаузер-Дуда и Елена Зеленская также говорили о возможности прохождения украинскими врачами и медсестрами стажировки в польских учреждениях здравоохранения, сотрудничестве через польские фонды и ассоциации.

Елена Зеленская поблагодарила первую леди Польши за участие во втором Саммите первых леди и джентльменов. Она рассказала, что по его результатам было собрано 5,9 миллиона долларов, что позволило закупить 87 автомобилей скорой помощи. Кроме того, Польша передала еще 25 автомобилей, которые приобрела при поддержке ЕС.

Елена Зеленская и Агата Дуда / Фото с сайта президента Польши

Что еще обсудили первые леди

Елена Зеленская отчиталась о начале учебного года и ситуации безопасности,

психологическую помощь детям и военным,

тема отличия независимости молодежи 16 – 18 лет,

проект по чтению и изданию украинских книг для детей в Польше.