Елена и Владимир Зеленские об изменениях в их отношениях: "Нам есть что сказать друг другу"

Елена и Владимир Зеленские в интервью Пирсу Моргану рассказали о своих отношениях. Супруги признались, что их брак только укрепился из-за войны.

Недавно в Украину приезжал всемирно известный журналист Пирс Морган. Он был соведущим Второму саммиту первых леди и джентльменов.

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Елена и Владимир Зеленские о своих отношениях

Пирс Морган также взял интервью у президентских супругов. Елена Зеленская ответила, как изменились их отношения из-за войны.

Я согласна с теорией, что брак становится крепче после испытаний. Думаю, в нашем случае будет так же. Мы стали больше интересоваться друг другом, я думаю, в нашем случае будет та же история. Нам есть еще что сказать друг другу. Надеюсь, что эти испытания сделают нас более сплоченными,

– сказала первая леди.

Владимир Зеленский согласился с женой: "Мой ответ не был бы другим". Но Елена все равно предложила высказать другое мнение.

"Когда ты рядом со мной, твое мнение в приоритете! Но я бы сказал, что у меня нет другого опыта. У меня была только одна жена, и я счастлив", – поделился президент с улыбкой.



Елена и Владимир Зеленские с Пирсом Морганом / Фото с твиттера ведущего

Как живут Зеленские во время войны