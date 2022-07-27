Елена и Владимир Зеленские об изменениях в их отношениях: "Нам есть что сказать друг другу"
Источник:The Daily Mail
Елена и Владимир Зеленские в интервью Пирсу Моргану рассказали о своих отношениях. Супруги признались, что их брак только укрепился из-за войны.
Недавно в Украину приезжал всемирно известный журналист Пирс Морган. Он был соведущим Второму саммиту первых леди и джентльменов.
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Елена и Владимир Зеленские о своих отношениях
Пирс Морган также взял интервью у президентских супругов. Елена Зеленская ответила, как изменились их отношения из-за войны.
Я согласна с теорией, что брак становится крепче после испытаний. Думаю, в нашем случае будет так же. Мы стали больше интересоваться друг другом, я думаю, в нашем случае будет та же история. Нам есть еще что сказать друг другу. Надеюсь, что эти испытания сделают нас более сплоченными,
– сказала первая леди.
Владимир Зеленский согласился с женой: "Мой ответ не был бы другим". Но Елена все равно предложила высказать другое мнение.
"Когда ты рядом со мной, твое мнение в приоритете! Но я бы сказал, что у меня нет другого опыта. У меня была только одна жена, и я счастлив", – поделился президент с улыбкой.
Елена и Владимир Зеленские с Пирсом Морганом / Фото с твиттера ведущего
Как живут Зеленские во время войны
- Владимир Зеленский в интервью Vogue признался жене в любви и назвал ее своей лучшей подругой. Он добавил, что Елена стала еще сильнее и показала себя с новых сторон.
- Президент также выразил восхищение супругой после ее исторического визита в США и выступления перед Конгрессом.
- Елена Зеленская признавалась, что во время войны у нее с мужем есть немного романтических моментов. "Все так же – ужины по телефону, иногда обеды вместе, когда я могу быть здесь. С детьми он так же не видится, поэтому говорить, что наша семья воссоединилась также пока".