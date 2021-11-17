Елена Усенко выпустила клип на песню "Важіль", с которой поедет на Детское Евровидение-2021

Почти месяц назад мир узнал, что на Детском Евровидении-2021 в Париже Украину будет представлять 14-летняя Елена Усенко. Для конкурса девочка написала песню "Важіль", которая успела покорить просторы интернета. В среду, 17 ноября, юная певица презентовала эффектный клип на свой главный трек.

В клипе на проникновенную песню "Важіль" Елена Усенко рассказала свою драматическую историю. В 7 лет девочка впервые спела, но эта попытка была провальной. На сцену она вернулась через три года, ведь в ней жила большая мечта.

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Героиней клипа стала не только представительница Украины на Детском Евровидении 2021, но и девочка Злата, сыгравшая маленькую Елену. По сюжету, певица поддержала сама себя – вышла на сцену, когда напуганная кроха хотела убежать.

Эта идея жила во мне всегда. Идея в том, что никогда не надо останавливаться. Надо идти дальше несмотря на поражения и неудачи, ведь можно остановиться за шаг до триумфа,

– рассказала Елена Усенко.

Елена Усенко – Важіль: смотрите видео онлайн (с 9 минуты 30 секунд)

Текст песни "Важіль" – Елена Усенко

Шукаю кожен день

Серед сотень відображень,

Чужих пісень

Слів гірких, брехливих вражень,

Де я, де я, де я,

де я справжня.

Де ж то, де мій, де мій

той мій важіль,

Що увімкне світ



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Я не знаходжу слів,

Та знаходжу в собі сили,

Поки всі вони

У небес усе просили.

Змусити замовкнути не сміють,

Крил моїх спалити не зуміють

Бо вже не болить!,



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Йшла я, йшла збиваючи коліна,

Йшла та йшла, скрізь дощ та вітер зміни.

Де мій важіль? Він у моїх мріях.

Там чекають, там усі воліють.

І ніхто тепер вже не побачить..

Я зневірююся, чи я плачу.

Буду, буду до біди незряча.

Мрія в серці значить…



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Жити, жити, жити поки є час!