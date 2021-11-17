Елена Усенко выпустила клип на песню "Важіль", с которой поедет на Детское Евровидение-2021
Источник:ютуб-канал Елены Усенко
Почти месяц назад мир узнал, что на Детском Евровидении-2021 в Париже Украину будет представлять 14-летняя Елена Усенко. Для конкурса девочка написала песню "Важіль", которая успела покорить просторы интернета. В среду, 17 ноября, юная певица презентовала эффектный клип на свой главный трек.
В клипе на проникновенную песню "Важіль" Елена Усенко рассказала свою драматическую историю. В 7 лет девочка впервые спела, но эта попытка была провальной. На сцену она вернулась через три года, ведь в ней жила большая мечта.
Интересно Представительница Украины на Детском Евровидении поэкспериментировала с имиджем в новой фотосессии
Героиней клипа стала не только представительница Украины на Детском Евровидении 2021, но и девочка Злата, сыгравшая маленькую Елену. По сюжету, певица поддержала сама себя – вышла на сцену, когда напуганная кроха хотела убежать.
Эта идея жила во мне всегда. Идея в том, что никогда не надо останавливаться. Надо идти дальше несмотря на поражения и неудачи, ведь можно остановиться за шаг до триумфа,
– рассказала Елена Усенко.
Елена Усенко – Важіль: смотрите видео онлайн (с 9 минуты 30 секунд)
Текст песни "Важіль" – Елена Усенко
Шукаю кожен день
Серед сотень відображень,
Чужих пісень
Слів гірких, брехливих вражень,
Де я, де я, де я,
де я справжня.
Де ж то, де мій, де мій
той мій важіль,
Що увімкне світ
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Я не знаходжу слів,
Та знаходжу в собі сили,
Поки всі вони
У небес усе просили.
Змусити замовкнути не сміють,
Крил моїх спалити не зуміють
Бо вже не болить!,
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Йшла я, йшла збиваючи коліна,
Йшла та йшла, скрізь дощ та вітер зміни.
Де мій важіль? Він у моїх мріях.
Там чекають, там усі воліють.
І ніхто тепер вже не побачить..
Я зневірююся, чи я плачу.
Буду, буду до біди незряча.
Мрія в серці значить…
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Жити, жити, жити поки є час!