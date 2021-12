Елена Усенко из Детского Евровидения рассказала об авторских песнях

14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви будет представлять Украину на Детском Евровидении. Для этого она подготовила песню "Важіль". Журналистам 24 канала юная артистка рассказала, какие еще авторские песни есть в ее арсенале.

Елена Усенко не только талантливая исполнительница, но и автор песен. Девушка развивает собственное творчество и презентует треки, покоряющие сердца поклонников.

Елена Усенко об авторских песнях

Первой авторской песней Елены стала We never get free. Она написала этот трек в 2020 году. Девушка признается, что ей легче всего писать песни на английском языке: "Я слушаю очень много англоязычной музыки, поэтому слова будто звучат изнутри. Сейчас добавились еще и украинские, чему я очень рада".

Также в ее арсенале есть такие хиты:

Sunshine Baby;

Our Memories;

"Важіль" – именно с этим треком Усенко будет представлять Украину на Детском Евровидении в Париже.

"Песен достаточно много, но пока я их не выпускаю. Верю, что в будущем у меня выйдет альбом. Я сейчас над этим работаю", – подытожила Елена.

Детского песенного конкурса "Евровидение-2021" состоитсяпо киевскому времени. В частности, конкурс будет транслировать общественный телеканал "UA: КУЛЬТУРА".