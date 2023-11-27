Это ад, – Елена Тополя честно сказала, почему вернулась из США в Украину

Украинская певица Елена Тополь призналась, почему решила вернуться из США в Украину. Она поделилась, с каким трудом столкнулась в Америке.

Недавно артистка сказала, что потеряла 10 килограммов из-за стресса. Раньше она весила около 60, а сейчас всего 44.

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Елена Тополя поделилась, почему вернулась в Украину

Певица рассказала, что в Америке у нее было сложное психологическое состояние. В частности, доходило до истерик и нервных срывов. По словам Елены, она очень хотела вернуться домой, но тогда не могла этого сделать.

Иногда срывы были. Держишься, держишься, а потом срыв. Истерики были, депрессии, слезы целыми днями. Это психологическое состояние, с которым на тот момент ничего не могла поделать, он брал верх. Могу сказать, что за границей, когда ты хочешь домой, когда ты не хочешь жить там, где ты находишься, это гораздо сложнее, чем жить здесь под обстрелами.

– сказала она.

Исполнительница призналась, что ей хотелось находиться со своими близкими, и она очень волновалась, как там они. Тополя отметила, что ее лучше всего поймут люди, которые также уехали за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Психологически – это такой ад, в котором ты живешь ежесекундно. Ты не живешь, ты отсутствуешь, ты не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты, где ты, как ты. Не знаешь ни о своих близких, ни о своих родных. Ты с ними общаешься, но они вдали от тебя. Я не вижу своих родных людей, когда я хочу видеть их, я за них волнуюсь. Только пожив там, можно понять, как это тяжело тем, кто считает, что за границей как-то легче,

– добавила артистка.

Интервью Елены Тополи: смотрите видео онлайн

Де Елена находилась раньше