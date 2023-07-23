Надо полагаться только на себя, – Елена Светлицкая рассказала новые детали конфликта с россиянкой

На днях украинская актриса, которая вместе со своими дочками Марийкой и Верой отдыхала на море в Турции, поскандалила с россиянкой. Она рассказала подробности об этом неприятном инциденте и призналась, удалось ли наказать гражданку России за неадекватное поведение.

Женщина грубо вела себя и толкнула младшую дочь украинской актрисы. Следовательно, Елена Светлицкая обратилась в администрацию гостиницы с жалобой на туристку, работники сказали, что разберутся с женщиной. О том, удалось ли им это сделать – читайте дальше.

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Новые детали скандала с россиянкой

Актриса рассказала, что после неприятного инцидента постоянно подходила к работникам гостиницы и спрашивала, удалось ли найти женщину и наказать ее. Сначала в администрации уверяли, что ищут гражданку России. Но в последний день отдыха Елены с дочерьми в Турции одна из сотрудниц гостиницы сказала, что "это конфликт между гостями", который они должны решать сами. По словам Елены Светлицкой, работница говорила на идеальном русском, поэтому актриса подумала, что она является русской. Когда актриса спросила ее об этом, она просто встала и ушла.

Для меня эта ситуация яркий пример того, как большинство мира реагируют на агрессию России в Украине. Они сочувствуют, говорят, что это несправедливо, а потом поздравляют с днем русского языка и подчеркивают, что это конфликт не мировой, а между двумя странами.

– отметила знаменитость.

Напомним, конфликт Елены Светлицкой с россиянкой произошел из-за того, что неизвестная женщина резко оттолкнула руку младшей дочери актрисы. Инцидент произошла в лифте. Маленькая Маша хотела нажать кнопку, где обозначают номера этажей, потому что ее это нравится. Однако женщина, которая в последний момент забежала в кабину, резко оттолкнула руку девочки. Следовательно, Елена спросила, для чего она это сделала, а женщина ей грубо сказала: "За детьми своими следите". Как оказалось, неизвестная была россиянкой. А ее хамовитую реакцию на ребенка вызвало то, что он услышал украинский язык.