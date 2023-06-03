Дрон сбили на моих глазах, – Елена Шоптенко рассказала, как вернулась в Киев впервые за войну

В мае Елена Шоптенко впервые с начала войны вернулась в Украину. Более года она жила у сестер в Вене, а домой приехала тогда, когда Россия начала каждую ночь атаковать Киев. На глазах танцовщицы даже сбили дрон.

Елена Шоптенко уже больше недели в Украине. Если поначалу она находилась в немом шоке и не могла ни с кем общаться, то потом киевляне вдохновили ее так, что не напугал даже сбитый в центре дрон.

Смотрите также "Лучшее поздравление": Елена Шоптенко очаровала чувственным танцем на улицах Киева – видео

Елена Шоптенко рассказала, как на ее глазах сбили дрон

Сразу после моего приезда начались ракетные удары, которых не было до этого долгое время, и которые все еще продолжаются. Это вызывало тревогу, но не страх и панику, что меня удивило. Как и дрон, сбитый в центре на моих глазах,

– поделилась Елена Шоптенко.

Главный хореограф "Танцев со звездами" заметила, что, несмотря на ежедневную опасность, украинцы жаждут жизни и сильны. Поэтому энергия тех, кого она видела на улицах, передалась и ей самой. В Киеве она стала вдохновенной бороться дальше на культурном фронте.

"Я почувствовала от людей тепло, вежливость, целеустремленность, поддержку, ощутимую внутреннюю силу и жажду жизни и развития, несмотря ни на что. Этот отчеканенный стальной стержень, в каждого, кого я встречала, вселял в меня чувство покоя и безопасности, в стране, в которой до сих пор опасно. Вот как интересно", – отметила танцовщица.

Елена Шоптенко в Киеве в мае 2023 года / Фото из инстаграма танцовщицы

Напомним, что в течение полномасштабной войны Елена Шоптенко хоть и жила за границей, но активно поддерживала Украину на культурном фронте: