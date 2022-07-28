"Это был крик души": Елена Шоптенко умилила Вену танцевальным флешмобом с украинцами

От войны Елена Шоптенко сбежала в Австрию. В Вене она создала масштабный танцевальный флешмоб, к которому присоединились 200 украинцев. По ее словам, это не танец, а крик души.

У Австрии у Елены Шоптенко не было никаких профессиональных связей, но она чудом собрала большую команду хореографов, стилистов, операторов, чтобы поставить и снять масштабный флешмоб в центре Вены. На площади Штефанс-плац украинцы танцевали еще 10 июля, но видео появилось только сейчас.

Читайте также Лилия Ребрик призналась, решится ли отпустить детей в школу: "Конечно боюсь"

Елена Шоптенко о флешмобе в центре Вены

Звезда "Танцев" рассказала, что некоторые украинцы, поддержавшие ее в Вене, убегали из-под обстрелов в Мариуполе, а некоторые отправили мужей на фронт. Каждый из них попытался передать свою историю, свою боль.

В тот день мы были единственным организмом, показавшим, насколько мы любим свою страну и своих соотечественников, какие мы действительно искренне и сильные! Это выступление и мероприятие вообще было совсем не о танце. Оно было о любви, единстве и поддержке, о человеческих ценностях… Эта инициатива была криком души,

– подчеркнула Елена Шоптенко.

Интересно, что ее венский флешмоб был не только для того, чтобы пробиться в сердца австрийцев, но и чтобы собрать средства для фонда Маши Ефросининой, который помогает женщинам и детям, пострадавшим от войны.

"Давайте напоминать всему миру о тех ценностях, за которые мы боремся", – призвала Шоптенко.

Как реагирует сеть

"Еее, мы это сделали. Обнимаю крепко всех причастных";

"Талантливый человек может проявить свое творчество даже в таких обстоятельствах. Очень хороший замысел и решение! До слез. Спасибо, Елена, за этот флешмоб с важным сообщением к миру";

"Очень крутое видео получилось! Спасибо всей команде за крутой опыт и мега крутой результат! Серденько в финале – это прямо в самое сердце";

"Невероятная работа, браво";

"Спасибо вам! Это так трогательно! Невероятные люди и вы";

"Сердце забилось еще громче".

что в конце танца украинцы составили слово "воля", трезубец и сердце с сине-желтым флагом.