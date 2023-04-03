Не все так просто, – Елена Шоптенко призналась о проблемах со здоровьем у сына

Украинская танцовщица Елена Шоптенко рассказала о медицинской системе в Вене, где сейчас живет. Она призналась, что ее 4-летний сын заболел.

Украинская хореографиня Елена Шоптенко из-за полномасштабного вторжения переехала в Австрию, где живет с 4-летним сыном Алексеем. Звездная мамочка в инстаграм-сториз рассказала, что мальчик заболел.

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Елена Шоптенко о проблемах со здоровьем у сына

Танцовщица рассказала, что сын подхватил вирус. Из-за сильного кашля Алексея Елена вызвала скорую помощь.

Здесь понятие скорой, где работают парамедики, и отдельно вызов врача домой в чрезвычайных случаях. Из-за того, что врача нужно было ждать около часа, мы все же обратились к скорой. Я переживала, чтобы не было воспаления легких, учитывая сильный кашель и то, что такое уже в третий раз.

Шоптенко отметила, что ситуация, похоже, сложнее, чем казалось сначала. "Они померили сатурацию, послушали ребенка, было все норм, так что в больницу не поехали. А потом все-таки приехал врач и уже проговорил, что это вирус, и выписал все необходимое. Прошло еще немного времени, и все оказалось не так просто. Продолжаем разбираться", – добавила Елена.

Шоптенко о сыне / Фото с инстаграм-сториз



Шоптенко о сыне / Фото с инстаграм-сториз