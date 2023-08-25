Домой не планирует: Шоптенко рассказала, как изменилось ее окружение, но не вспомнила о муже

Танцовщица Елена Шоптенко сейчас живет за границей. Звезда признается, что пока не готова вернуться в Украину, потому что боится за своего сына. Шоптенко дала новое интервью, но никак не вспомнила о своем муже.

Хореографиня из-за полномасштабного вторжения переехала в Австрию, где живет с 5-летним сыном Алексеем. В то же время, ее муж, вероятно, остался в Украине. Звезда о нем не упоминает.

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Почему Шоптенко не возвращается в Украину

Танцовщица в новом интервью рассказала, что хотела бы жить в Украине, но пока не планирует возвращаться.

Сама же Шоптенко иногда приезжает в Киев по работе. Пока она в Украине, своего сына звезда возит бабушке в Польшу.

Я в Киев ни разу его не привозила, честно говоря, я боюсь. Я не готова,

– сказала Елена.

Как изменился круг общения

На вопрос ведущего, кто ей помогает в Австрии, Шоптенко ответила, что у нее есть друзья. По ее словам, они могут побыть с его ребенком.

"Я скажу, что очень много времени провожу с ребенком. Гораздо больше, чем это было, когда жила в Украине", – ответила Елена.



Елена Шоптенко с сыном / Фото с ее инстаграммы

Танцовщица объяснила, в ком из своего окружения разочаровалась за последние полтора года.

С некоторыми людьми я просто перестала общаться. А некоторые люди вернулись из такой прошлой жизни. Они появились в моей жизни и мы по-новому выстраиваем отношения,

– отметила Елена.

Шоптенко не вспомнила о муже

Интересно, что во время интервью Шоптенко не упомянула о своем мужа Алексея Иванова. Кроме того, упоминаний о мужчине нет в ее инстаграмме еще с начала полномасштабной войны.



Елена Шоптенко с мужем / Фото с ее инстаграммы

Сам Иванов исчез из соцсетей после начала полномасштабной войны, осудив российскую агрессию против Украины. Его последний пост был опубликован в марте 2022 года.

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