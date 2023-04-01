Разослала резюме, – Елена Шоптенко призналась, куда хочет устроиться на работу в Вене

Из-за полномасштабной войны Елена Шоптенко уехала в Австрию к двоюродным сестрам. Она дистанционно преподает хореографию в Украине, но сейчас активно ищет работу еще и в Вене. Кем хочет работать, узнайте дальше.

Менять профессию Елена Шоптенко не собирается. Танцам она посвятила всю свою жизнь, и теперь стремится преподавать не только в Украине, но и в австрийских университетах культуры.

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Елена Шоптенко ищет работу в Вене

Я разослала свои резюме в местные университеты культуры. Конечно, придется сертифицировать свои дипломы, но, если смогу устроиться на преподавательскую работу, мы смогли бы наладить обмен студентами. Вена – культурный центр Европы, здесь можно приобрести чрезвычайный опыт,

– прокомментировала Елена Шоптенко.

Кроме того она проводит онлайн-занятия на кафедре бальной хореографии в киевском университете культуры. В этом году будет ее четвертый выпуск.

"Для меня это очень важно, потому что студенты в начале войны были чрезвычайно демотивированы. А я хочу показать на своем примере, что с помощью искусства можно доносить важные месседжи, что наши "танцульки", как некоторые их называют, имеют большое значение", – подчеркнула Шоптенко.

Кстати, к жизни в Австрии танцовщица до сих пор не привыкла. Ее сын не прижился в детсаду, потому что не понимает язык, с воспитательницей общался жестами. Однако именно ради него Елена Шоптенко остается в Вене: "Я даже города толком не видела! Потому что если не занимаюсь проектами, занимаюсь сыном. Устала невероятно! Надеюсь, когда вернемся домой, нас не будут осуждать за то, что выехали за границу ради детей, что нашему обществу хватит мудрости не сделать из нас изгнанников".

Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы