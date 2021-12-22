Елена Шоптенко громко отпраздновала 34-летие с участниками "Танцев со звездами"

Во вторник, 21 декабря, Елене Шоптенко исполнилось 34 года. День рождения она праздновала с размахом. В фешенебельный ресторан столицы именинница пригласила чуть ли не всех участников "Танцев".

В пятом сезоне проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко была главным хореографом, поэтому как никто другой тесно общалась со всеми парами, которые выходили на паркет. Как выяснилось, за три месяца шоу у них сложились не только рабочие, но и дружеские отношения.

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Как Елена Шоптенко праздновала день рождения

Именинница собрала звездных друзей в стильном ресторане Киева и устроила вечеринку с коктейлями и танцами. На видео с гуляния засветились чуть ли не все участники последнего сезона "Танцев" – победители Артур Логай и Анна Карелина, Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Дмитрий Каднай и Алина Ли, Юрий Мешков, Джамала, Роксоляна Маланчук и другие.

Все они были в приподнятом настроении, как и сама Елена Шоптенко. В завершение празднования она под возгласы и аплодисменты задувала свечи на аппетитном торте.

Последний раз я громко праздновала свой день рождения, когда мне исполнялось 20. Понадобилось всего 14 лет, чтобы повторить. Спасибо всем, кто был рядом,

– поделилась Елена Шоптенко.

К слову, для празднования она выбрала провокационное платье – обтягивающий черный наряд длины мини с длинной сетчатой вставкой. Под обольстительное платье именинница обула черные сапоги на невысоких каблуках. В этом look Шоптенко выглядела очень эффектно.

Елена Шоптенко отпраздновала 34-летие / Видео из инстаграм-сторис танцовщицы