Елена Мозговая рассказала о проблемах со здоровьем

Бывшая жена Александра Пономарева готовится к обследованию. 47-летняя Елена Мозговая отменила тренировки и массажи из-за болей в спине. Она предполагает, что имеет грыжу.

Многодетная мама Елена Мозговая приводит себя в форму. Однако ей придется на время забыть о тренировках в зале. Все из-за обострения давних проблем с позвоночником.

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Обещала сегодня фото с беговой дорожки, но не будет. Пока тренировка, массаж и все процедуры прекратила. Судя по всему, таки грыжа,

– рассказала Елена Мозговая.

Музыкальный продюсер уже нашла хорошего врача и готовится к МРТ. Она полна оптимизма, хоть обезболивающие не помогают. Сейчас ее поддержкой является 6-летняя дочь Соломия.

"Соля цемает и обнимает без перерыва, уверяет, что это ее лекарство лучшее! Никто и не спорит, объятия и поцелуи ребенка – это самое ценное и дорогое", – поделилась Елена Мозговая.

Стоит добавить, что на днях о проблемах со здоровьем сообщили и другие звезды украинского шоу-бизнеса: