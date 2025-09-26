Елена Мандзюк вспомнила неожиданные детали того дня. Передает Showbiz 24 со ссылкой на подкаст, который вышел на ютуб-канале Василия Тимошенко.
Интересно Кто из украинских артистов и за какую песню заработал 100 тысяч евро: рейтинг Forbes
Как известно, их встреча состоялась еще в мае. Тогда они отправились на Курское направление.
Аня приехала на бронированной машине, в которой сидело шесть человек, мне кажется, и охрана и все что хочешь. Она будто не на войну ехала. Для меня это было удивлением. Просто напуганная девушка с голубыми огромными глазами смотрела и говорила очень правильные вещи,
– вспомнила блогерша.
Интервью с Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн
В то же время во второй раз уже Алхим встретилась с Мандзюк во время записи видео на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.
К теме "Скандальное видео с Алхим и Мандзюк": сколько с него заработала Рамина
Почему Алхим и Мандзюк поскандалили?
- Анна побывала на праздновании крестин, где ведущий предложил ей спеть песню на украинском языке. Блогерша закатила глаза на эту просьбу, что возмутило читателей.
- Об этом инциденте, в частности, вспомнила в своих инстаграм-сторис Елена Мандзюк. Она раскритиковала Алхим и даже призвала поклонников отписываться от блогера.
- Впоследствии на это отреагировала в своих соцсетях Анна. Поэтому, на обоих блогеров полилась волна хейта.
- В конце концов, для того, чтобы уладить конфликт, Анна Алхим предложила Мандзюк встретиться лично. Тогда Елена и сказала ей, что лучше они поедут на фронт к военным и отвезут гуманитарную помощь.
- Позже Анна и Елена сели "за круглый стол" на ютуб-канале Рамины Эсказай. Во время записи видео они поделились подробностями скандала и обсудили конфликт. В то же время впоследствии Мандзюк отметила, что больше с подобными людьми встречаться не будет, потому что не видит в этом смысла.