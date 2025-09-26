Елена Мандзюк вспомнила неожиданные детали того дня. Передает Showbiz 24 со ссылкой на подкаст, который вышел на ютуб-канале Василия Тимошенко.

Интересно Кто из украинских артистов и за какую песню заработал 100 тысяч евро: рейтинг Forbes

Как известно, их встреча состоялась еще в мае. Тогда они отправились на Курское направление.

Аня приехала на бронированной машине, в которой сидело шесть человек, мне кажется, и охрана и все что хочешь. Она будто не на войну ехала. Для меня это было удивлением. Просто напуганная девушка с голубыми огромными глазами смотрела и говорила очень правильные вещи,

– вспомнила блогерша.

Интервью с Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн

В то же время во второй раз уже Алхим встретилась с Мандзюк во время записи видео на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

К теме "Скандальное видео с Алхим и Мандзюк": сколько с него заработала Рамина

Почему Алхим и Мандзюк поскандалили?