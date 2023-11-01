У меня произошел выкидыш, – блоггер Елена Мандзюк впервые откровенно рассказала о разводе

В конце 2022 года блоггер Елена Мандзюк шокировала подписчиков новостью о разводе с мужем Русланом. Пара прожила в браке 7 лет и имеет двоих детей. Инклюэнсер впервые подняла эту тему и рассказала о самом тяжелом периоде в ее жизни.

Подробностями личной жизни она поделилась с Машей Ефросининой. Она отметила, что раньше они действительно были счастливой семьей.

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Муж ушел в ВСУ

По словам блоггерши, мобилизация Руслана повлияла на ее решение расстаться.

Ее муж хотел мобилизоваться еще в 2014 году из-за своей четкой проукраинской позиции, а после полномасштабного вторжения Руслан решил окончательно.

Я сначала его поддержала… Я помню этот разговор, это утро… Я больше не могла его держать. Я ему это сказала, и он сразу ответил, что идет воевать. Мне было больно это слышать,

– вспомнила Мандзюк.

Елена добавила, что она долго винила себя, потому что считала, что это причина того, что любимый добровольно ушел на фронт.



Елена Мандзюк с мужем Русланом / Фото с ее инстаграммы

Почему Мандзюк рассталась с мужем

Блогерша считает, что ее брак разрушила война. Через месяц после того, как мужчина ушел добровольцем на войну, она узнала, что беременна.

Было тяжело. У меня случился выкидыш... Меня это еще больше "загнало"... Все упало на мои плечи. Мне ничего не хотелось, я закрывалась в себе. А осенью у меня нашли опухоль и пришлось оперироваться,

– призналась Мандюк.

В общей сложности первые 5 месяцев разлуки Елену постигло слишком много испытаний. Женщина была вынуждена взять на себя управление совместным бизнесом, заботиться о двух детях и в одиночку переживать операции по удалению опухоли.

Из-за того, что блоггер оказалась с испытаниями сама, она слилась на мужчину. Поэтому Елена приняла решение развестись с Русланом.

"Тогда решение принималось на эмоциях и стрессе… Он пытался отказать меня от развода, мы много говорили. Я думаю, что мы могли спасти свой брак, если бы не было войны", – предположила Мандзюк.

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Добавим, что за время службы в ВСУ Руслан несколько раз наведывался в отпуск домой и проводил время с их общими детьми – старшей дочкой Мирой и младшим сыном Ладом.