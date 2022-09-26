Известная телеведущая встретилась с мамой из Херсона: она 7 месяцев жила в оккупации

Елена-Кристина Лебедь, известная как ведущая программы "Аферисты в сетях", родом из Херсона. Все семь месяцев войны там жила ее мама. Женщина чудом спаслась из оккупированного россиянами города.

Об этом Елена-Кристина Лебедь рассказала в своем инстаграме. Она приехала из Киева в Запорожье, чтобы лично встретить маму из автобуса. Как это было, смотрите фото дальше.

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Мама Елены-Кристины Лебедь вырвалась из оккупированного Херсона

Мама! Конец 7-месячной оккупации,

– коротко прокомментировала счастливая телеведущая.

В профиле с 288-тысячной аудиторией Елена-Кристина Лебедь опубликовала первое фото с мамой, сделанное после долгой разлуки. На нем женщина еще в автобусе, а ее звездная дочь прижимает руки к окну, не в состоянии дождаться встречи.

В комментариях она подбодрила фанатов, чьи родные все еще в оккупации: "Все будет хорошо, вы обязательно увидитесь".

Елена-Кристина Лебедь встречает маму, которая вырвалась из оккупированного Херсона / Фото из инстаграма ведущей

Фоловеры ведущей шоу "Аферисты в сетях" обрадовались, что она наконец вместе с мамой:

"Искренне радуюсь, что ваша мама теперь в безопасности. Это самое главное";

"Наконец-то ваша мама на свободной Украине";

"Господи, рыдаю. Слава Богу и нашим ребятам из ВСУ";

"Я так рада, что вы встретились";

"Так радостно за вашу семью";

"Какое счастье, поздравляю вас".

Напомним, в апреле из оккупированного Херсона уехала сестра Елены-Кристины Лебедь. Из города она убегала под обстрелами. "Сестра с ребенком уехали из оккупированного города. Без зеленых коридоров. Под обстрелами. 13 часов тишины от них. А теперь пришло смс, что доехали. Поэтому бухаю корвалол. Прорвемся точно", – делилась ведущая в инстаграме.