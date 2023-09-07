Елена Кравец назвала самую большую проблему украинских звезд: "Это иллюзия"

Ведущая Елена Кравец поделилась мыслями о том, какая проблема преследует украинских звезд и публичных людей. Поэтому она и сама не слишком активно ведет соцсети.

Украинская ведущая Елена Кравец высказалась о знаменитостях и публичных лицах. Она поделилась, какая самая большая проблема у украинских звезд сейчас.

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Это иллюзия того, что тебе нужно удовлетворять чьи-то ожидания. Тебе кажется, что люди от тебя ждут этого, и ты начинаешь жить в соответствии с их ожиданиями. И теряешь себя, и когда ты теряешь себя, ты потом теряешь и эту аудиторию. Ибо она никогда не знает, чего хочет,

– объяснила ведущая.

Елена Кравец добавила, что каждый из поклонников живет своей жизнью. Поэтому важно не терять свою личность.

“Аудитория – это несколько сотен тысяч или десятки тысяч человек, и у каждого своя жизнь. И, в сущности, их с тобой нет. Даже если их несколько миллионов, они не с тобой. Они могут писать тебе слова поддержки, и это очень помогает, но ты забываешь сверяться с собой. Вот эта подмена общения с собой на общение с аудиторией, мне кажется, это грустно”.

Почему Елена Кравец почти не ведет соцсети

Елена Кравец неактивна в социальных сетях. Иногда она делится семейными фото или рассказывает о новых проектах. Но не так часто, как другие украинские звезды и блогеры.

Я не вижу необходимости, и желания у меня нет рассказывать о своей личной жизни. Я понимаю, что это интересно, понимаю, что люди будут реагировать, но у меня нет внутренней потребности получить чей-то лайк или хейт. У меня нет нужды быть оцененной. Это моя жизнь,

– поделилась ведущая.

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