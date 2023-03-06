Надеюсь, они не обижены, – Елена Кравец впервые призналась, вернется ли в "Квартал 95"

Елена Кравец давно не выступает с "Вечерним кварталом", а работает телеведущей. Эта пауза затянулась, поэтому актриса впервые ответила, планирует ли возвращаться на сцену к друзьям-юмористам.

До недавнего времени Елена Кравец была единственной женщиной на сцене "Вечернего квартала". Этому проекту она отдала почти 20 лет, но решила уйти навсегда, чтобы реализоваться как ведущая.

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Елена Кравец о "Квартале 95", с которого пошла на телевидение

Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать новое. У меня нет предела благодарности судьбе, Богу, этим людям, каждому. Я благодарна за лучшие годы своей жизни,

– заявила Елена Кравец.

Сейчас с "кварталовцами" она видится редко, но подчеркивает, что чужими людьми они никогда не станут, ведь дружат с юности.

"Ощущение определенного родства за все эти годы, его уже не "вырубишь топором". Все равно это все люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь на их понимание, что они не очень обижены на меня", – добавила актриса.

Елена Кравец с участниками студии "Квартал 95" / Фото из инстаграма актрисы