Кричала громче, чем дети, – Елена Кравец вспомнила, как застряла в лифте

Актриса и ведущая Елена Кравец вернулась в Украину. Звезде не удалось застрять в лифте вместе с двойняшками во время отключений света.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец недавно вернулась домой. Она вспомнила случай, как из-за отключения света застряла в лифте.

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Елена Кравец застряла в лифте

Артистка вспомнила, что в тот момент ей как раз понадобилась коробка, которую подготовили соседи для столь экстренных ситуаций.

"Как только начались отключения, соседка в подъезде поставила в лифте коробку для людей, случайно застрявших в лифте. И мы таки застряли… с детьми… и нам очень понадобился этот спасательный бокс! с нашего этажа, у меня в руках костюмы.И я говорю детям: "Дети, а вы знаете, зачем эта коробочка, которая здесь стоит?" А они: "Да... Это для тех, кто застрял в лифте...". И именно в этот момент вырубается свет, и мы остаемся в сплошной тьме".

Елена Кравец призналась, что испугалась еще больше, чем двойняшки. Поэтому ее дети больше успокаивали, чем она их.

Вы же представляете, я еду в замкнутом лифте с детьми и выключается свет. Мы начали очень громко кричать, а я некоторое время кричала даже громче, чем дети. Пока они не сказали: "Мама, останавливайся, нас спасают",

– поделилась звезда.

Такие случаи не редкость

Злата Огневич признавалась, что застряла в лифте во время воздушной тревоги. Это было в день массированной ракетной атаки, когда началось отключение света. Тогда певица около 20 минут провела в замкнутом пространстве.

Такой случай в лифте произошел в Киеве с беременной женщиной, когда у нее начались роды. Спасатели оперативно спасли его, а затем передали медикам. Поэтому власти призывают с осторожностью пользоваться лифтами.