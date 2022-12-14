Елена Кравец призналась, почему больше не выступает на концертах "Квартала 95"

Актриса и ведущая Елена Кравец решила временно приостановить свое участие в концертах "Вечернего квартала". Такое решение она приняла после состоявшегося в июне благотворительного тура с "Кварталом 95".

Война сменила каждого из нас. Елена Кравец недавно вернулась в Украину, нашла работу на телевидении, однако возвращаться в команду "Квартала 95" пока не планирует. По словам актрисы, сейчас она тоже переживает определенные трансформации.

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Почему Елена Кравец не выступает в "Вечернем квартале"

В июне Елена вместе с командой была в благотворительном туре, после чего решила взять паузу в работе. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

Мне уже серьезно нужно было решать вопросы со здоровьем, со своей крапивницей (кожное заболевание – 24 канал), потому что она обострилась. В какой-то момент я поняла, что "взлетает" с меня все, в чем я уже не я. Не хочу просто проживать жизнь, когда ценность каждый день так выросла,

– призналась Кравец.

Болезнь прогрессировала и Кравец отказался от всех съемок, поскольку в кадре чувствовала себя некомфортно. Коллеги из "Квартала 95" с пониманием отнеслись к ее решению. Пока актриса не знает, сколько продлится такая пауза: "Они знают меня много лет и видели, что со мной происходит".

Елена Кравец о проблемах со здоровьем: смотрите видео онлайн

Долгое время Кравец с детьми жила за границей. Только недавно она решилась вернуться в Украину и нашла работу на телевидении. На телеканале Дом звезда предложила проект "Тихий вечер" и стала его ведущей. Елена давно мечтала поработать именно в таком формате.

"Я начала, мне кажется, приходить в себя. Написала всем ребятам из "Квартала", потому что это для меня невероятная часть жизни, эти люди очень важны для меня и самые яркие моменты моей жизни прошли рядом с ними. Я счастлива, что они меня поняли . Эта беда, случившаяся со всеми нами, показала мне, что нет времени притворяться и жить не свою жизнь", – поделилась Елена.

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