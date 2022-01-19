Елена Кравец совершила редкий выход с 18-летней дочерью
Источник:инстаграм Елены Кравец
Украинская актриса и юмористка Елена Кравец побывала на допремьерном показе фильма "Дикие". На красную дорожку она вышла вместе с дочкой Марией.
На днях состоялся допремьерный показ комедийного фильма "Дикие". На светское мероприятие пришли украинские звезды, в том числе и актриса "Квартала 95" Елена Кравец.
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Елена Кравец вышла в свет с дочкой
Елена Кравец появилась на светском мероприятии не одна, а с дочерью Марией. Впервые за долгое время звездную мамочку увидели на публике со взрослой дочерью.
Перед камерами актриса позировала в черном платье длины миди с цветочным принтом. Она соединила наряд с бежевыми ботинками на высоком каблуке и сумкой с длинным ремешком.
Дочь Елены Кравец предстала в стильных темных брюках, белой блузке и черном кожаном жакете оверсайз, ставшем изюминкой аутфита. Лаконичная прическа удачно завершила образ.
С моей Марией,
– подписала фото Елена Кравец.
Елена Кравец с дочкой / Фото из инстаграм-сториз
Отметим, в сети заметили, что 18-летняя дочь Елены Кравец выглядит старше своего возраста. Это связывают с тем, что Мария в 15 лет начала жить без родителей на съемной квартире. Об этом рассказывала сама актриса, которая добавляла, что сама предложила девочке съехать.