Елена Кравец впервые призналась, что в дом ее дочери попала ракета: где теперь живет Маша

Старшая дочь Елены Кравец не жила с ней с 15 лет. Из родительского дома Маша уехала на Лукьяновку, но вернуться в свою квартиру после вторжения России не смогла. В ее дом попала ракета.

Дочь Елены Кравец, которой в годовщину вторжения исполнилось 20, после 5 лет самостоятельной жизни снова живет с родителями, младшими братом и сестрой. Все потому, что девушке некуда возвращаться. ЖК, в котором Маша жила с подругой, в июне "денацифицировала" Россия, убив одного мирного жителя.

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В дом дочери Елены Кравец попала ракета

Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен… Это было на Лукьяновке. Мы понимали, что она там не останется,

– прокомментировала Елена Кравец.

Она, похоже, рада тому, что старшая дочь вернулась домой, ведь Маша охотно помогает с младшими.

"Маша иногда просто проявляет чудеса терпения и собранности: "Мама, иди! Я с ними останусь", "Просто оставь мне эту посуду. Все, иди". Она чувствует, что я где-то на грани бываю или папа", – поделилась телеведущая.

Дочь Елены Кравец Маша / Фото с инстаграма девушки

Напомним, что у Елены Кравец есть роскошный коттедж на Левом берегу Киева, на Осокорках. Он расположен среди густой зелени всего в 50 метрах от воды, а в самом комплексе есть большой бассейн и гавань для яхт, катеров.