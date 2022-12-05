Елена Кравец вернулась в Украину и нашла работу на телевидении: где теперь будет работать

Автор студии "Квартал 95" Елена Кравец долгое время была за границей. Теперь она вернулась в Украину и стала ведущей на телеканале ДОМ.

Ранее Елена Кравец рассказывала, что планирует вернуться в Украину осенью. Хотя это произошло немного позже, но актриса все-таки продолжает строить карьеру дома.

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Елена Кравец вернулась в Украину

До полномасштабной войны Кравец работала в "Квартале 95", который транслировали на "1+1". Теперь актриса нашла работу на телеканале ДОМ. 3 декабря там состоялась премьера авторского проекта Елены – "Тихий вечер с Еленой Кравец". Гостями первого выпуска стали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, американский комик Дэвид Леттерман, волонтер и ведущий Денис Христов и певец Сергей Бабкин.

Когда сбываются мечты, это не сразу осознаешь. Потом уже вспоминаешь, сколько раз представляла этот момент, видела все в деталях в своих фантазиях. В то же время вспоминаешь, сколько раз отказывалась от реализации намеченного из-за безграничного количества "да, но...", из-за нехватки смелости и извечного "не ко времени". Война научила меня не откладывать жизнь на потом, а делать то, во что верю,

– поделилась Кравец.

Теперь ее авторская программа будет выходить на телеканале ДОМ каждую субботу.

Напомним, после закрытия телеканала "Украина" ведущие Владимир Остапчук и Лилия Ребрик также приступили к работе на телеканале ДОМ.