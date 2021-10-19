Экс-участник "Холостячки" Васко рассказал о предпочтениях в девушках

Профессиональный теннисист Васко Младенов был одним из участников 2 сезона реалити-шоу "Холостячка". Однако он не стал избранником Златы Огневич и покинул проект в 4 выпуске. Мужчина рассказал о предпочтениях в девушках, романтических поступках и интимных отношениях.

Васко не смог покорить сердце Златы Огневич, однако на проекте нашел много вдохновения на творчество. Теперь он снова свободен и поделился интересными подробностями личной жизни.

Читайте также Был очарован, – экс-участник "Холостячки" Васко рассказал о Злате Огневич

Васко Младенов о девушках

Мужчина признался, что самый романтичный поступок, который он делал для девушки, был в Нью-Йорке. Тогда Васко вместе с любимой поднялся на крышу одного из небоскребов. Там они провели романтический вечер только вдвоем: "Это было невероятно красиво: закат, центр города, а под ногами мегаполис".

Самое главное в подарках для Младенова – символика. Ему могут подарить даже обычную записку, но если ее написали в правильное время, в правильном месте и правильными словами, то ценность будет значительно больше, чем любой другой сюрприз.

Я находил способы сделать приятно девушке, будучи на другом континенте. Находил варианты удивлять ее, чтобы она помнила, что мыслями я с ней,

– вспомнил Васко.

Экс-учасник "Холостячки" добавил, что при знакомстве обращает внимание на энергетику, насколько человек открыт, легок в общении. Очень важно, чтобы разговоры вдохновляли. А на первом свидании он подарил бы девушке полевые цветы, если бы не знал о ее предпочтениях: "Я за натуральность и простоту во всех ее проявлениях".

Обратите внимание Интервью с участником "Холостячки" Романом Васильевым: знакомство со Златой, съемки и свидания

Женская инициатива и интимные отношения

Многие мужчины считают, что именно они должны делать первый шаг в общении. Однако Васко уважает девушек, которые знакомятся первыми: "Девушка не должна сидеть и ждать, пока ее завоюют. Если человек находит в себе смелость пойти против этой устаревшей системы, это только показывает его уверенность. Считаю, что это прекрасно".

"Такие моменты, как поцелуй и секс, очень индивидуальны. Многое зависит от ситуации, химии, насколько вам комфортно вместе. И если секс состоится на первом свидании, то это не значит, что отношения будут несерьезными или девушка слишком легкодоступная", – отметил Младенов.

Не пропустите Интервью с участником "Холостячки": Максим Тарапата о чувствах к Злате и дружбе после шоу