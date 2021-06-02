Настя родилась в Каменском (ранее Днепродзержинск, – Showbiz 24). Отец оставил семью, когда мама была беременна вторым ребенком. Девушка выросла без мужского воспитания и попала под влияние людей, которые подсадили ее на наркотики.

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Анастасия Распутина о наркотиках и абортах

Девушка поделилась, что в школе одноклассники и учителя унижали ее, поэтому она часто прогуливала уроки: "В школу не ходила, гуляла, курила сигареты. Не хотела учиться. Мама тогда занималась воспитанием младшего брата. В 15 лет я впервые попробовала наркотики. Меня на них подсадили. Позже неделю еще и пробовала иглу. Не знаю, как выжила тогда. Общалась с парнем, который продавал наркотики. Потом он сказал, что можно не только употреблять их, но и заработать".

Да, я распространяла наркотики. Покупала по одной стоимости, потом повышала цену и продавала. Потом я поняла, что, когда мне предложили попробовать наркотики, то сделали это специально, чтобы я приводила новых клиентов,

– призналась Настя.

Девушка рассказала, что отказалась от наркотиков после того, как узнала, что беременна. Тогда ей было 16 лет.

Меня остановила беременность. Впервые забеременела в 16 лет, второй раз – в 17. Но тогда сделала аборты. Забеременела от парня, который тоже употреблял наркотики. Обещал, что бросит, но так и не сделал этого. А я верила, думала, что изменится,

– поделилась Настя.

На аборты девушка решилась, потому что не хотела, чтобы у ее детей было такое детство, как у нее. Она боялась самостоятельно воспитывать малышей, боялась, что они могут пережить то, что пережила она: "Я много плакала, рыдала. Не понимала, как могла убить ребенка. И это уже нельзя изменить. Колебалась, правильно ли сделала. Эти мысли не покидали меня. Дошло до того, что я думала о самоубийстве и даже решилась покончить с жизнью. Купила какие-то таблетки, выпила где-то 50 штук, но со мной ничего так и не случилось".

Анастасия жила так 2 года. Тогда поняла, что дальше так не может продолжаться. Впоследствии встретила мужчину, который был почти втрое старше нее: ей – 18, ему – 45. Влюбилась. Между ними завязались романтические отношения. Настя рассказала любимому, что мечтает сниматься в порно. Он поддержал ее.

"Если бы я не начала сниматься в порно, если бы не переехала работать в Европу, то жила бы очень плохо. Я бы скатилась на дно", – подчеркнула Адель Асанти.

Интервью экс-порноактрисы Анастасии Распутиной: смотрите видео онлайн 18+

Настя закончила карьеру порноактрисы. Теперь она мечтает найти настоящую любовь, построить семью, стать мамой. Для нее важно, чтобы мужчина, с которым она захочет связать свою жизнь, принимал ее прошлое и понимал, что все осталось позади.

Анастасия перевезла в Киев младшего брата. Она заботится о нем и стремится дать все то, чего ей так не хватало в детстве.

На жизнь Настя зарабатывает, делая рекламу в инстаграме. Девушка призналась, что если бы раньше знала, что на рекламе можно зарабатывать почти такие же деньги, как в порно, то никогда бы не снималась. Также она учится и мечтает стать лучшим сексологом в Украине, чтобы помогать девушкам.