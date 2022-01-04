Екатерина Репяхова прогулялась по улицам Ивано-Франковска: фото уютного образа

Молодая жена Виктора Павлика после празднования Нового года в Яремче отправилась на прогулку в Ивано-Франковск. Там она продемонстрировала уютный зимний образ в куртке с мишками.

Семья Виктора Павлика проводит зимние праздники в Карпатах. Там Катерина и Виктор катаются на лыжах, расслабляются с маленьким сыном. После Нового года Репяхова вместе с мамой, которая тоже отдыхает, и сыном уехала на прогулку в Ивано-Франковск.

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Зимний образ Екатерины Репяховой

Для прогулки в холодный зимний день звездная жена выбрала теплый уютный look. Екатерина предстала перед камерой на фоне невероятно красивых рождественских декораций. Она надела черные спортивные штаны, удобную обувь на низкой подошве, свитер и серую куртку с изображением мишек.

Короткие белокурые волосы красавица уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж, которым только подчеркнула натуральную красоту. Образ довершила маленькая черная сумочка.

Екатерина Репяхова в Ивано-Франковске / Фото из инстаграма Репяховой

Екатерина Репяхова в Ивано-Франковске / Фото из инстаграма Репяховой

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