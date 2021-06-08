Екатерина Кухар посетила фестиваль в платье с вышивкой: фото изысканного образа

Украинская танцовщица Екатерина Кухар поделилась с поклонниками новым снимком. Она посетила кинофестиваль и покорила публику стильным образом в вышитом платье.

Судья шоу "Танцы со звездами" и украинская танцовщица Екатерина Кухар обнародовала на личной странице новое фото. Звезда показала фотографию с закрытия 50 юбилейного кинофестиваля "Молодость". На мероприятии хореограф награждала победителей в номинации "Детское кино".

Смотрите также Беременная MamaRika очаровала новым фото в объятиях мужа

Образ Екатерины Кухар

Для торжественного мероприятия Екатерина Кухар выбрала изысканный look и очаровала публику. Она предстала перед камерами в стильном темно-синем мини-платье с голубой и серебристой вышивкой. Низ наряда украшала бахрома бирюзового цвета. Широкий пояс удачно подчеркивал безупречную фигуру.

Танцовщица выровняла и распустила темные волосы. Она дополнила роскошный аутфит серьгами и завершила его изящным макияжем с акцентом на глазах.

"В этом году на закрытии юбилейного 50 кинофестиваля "Молодость" у меня была ответственная и трогательная миссия, я награждала победителей в номинации "Детское кино". Дети. Наша новая реальность и новая эпоха новаторства. Эпоха новых взглядов на привычные для нас вещи, новая трансляция и интерпретация будущего", – поделилась Екатерина Кухар под фото.



Екатерина Кухар / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Поклонники были в восторге от нового образа Екатерины Кухар. Фотография набрала более 15 тысяч лайков и множество комментариев: