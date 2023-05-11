Молодая любимая Владимира Остапчука призналась, чем ее нравится ведущий

Новая возлюбленная Владимира Остапчука поделилась с подписчиками, что ей нравится в личности звездного ведущего. Екатерина Полтавская назвала положительные черты Остапчука в отношениях.

Отметим, что украинский шоумен Владимир Остапчук проводит благотворительные мероприятия за границей. Сейчас пара находится вместе на Кипре. До этого они не виделись неделю, поэтому Екатерина показывала объятия и поцелуи после разлуки.

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22-летняя избранница ведущего поделилась, чем ее привлекает Владимир Остапчук. Катя ответила, что он для нее – самый лучший.

На вопрос, что в нем лучше, Полтавская ответила, что все, но больше ее привлекает три черты Остапчука:

умение беспокоиться,

умение брать ответственность,

умение проявлять свою любовь.



Екатерина Полтавская рассказала, чем ей нравится Остапчук / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

У нее также спросили, что ей нравится в отношениях с Владимиром. Екатерина ответила: "Ощущение покоя рядом с ним".



Екатерина Полтавская рассказала, чем ей нравится Остапчук / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

Кстати, недавно Владимир Остапчук подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото. Впоследствии он восхищал сеть романтическим видео с Катей.

Однако не все поклонники верят в искреннюю любовь пары. В частности, некоторые спросили, какая это по счету любовь у Остапчука, не являются ли отношения наигранными, а кто-то даже попросил, чтобы он не разбил сердце юной девушке.

Напомним, что Владимир старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.