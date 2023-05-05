Возлюбленная Остапчука показала объятия и поцелуи после длительной разлуки: где был ведущий

Украинский шоумен Владимир Остапчук неделю провел за границей на благотворительных мероприятиях. Теперь ведущий наконец-то встретился со своей любимой — 22-летней Екатериной Полтавской.

Катя показала в инстаграмм-сторис страстные поцелуи с Остапчуком. Ранее ведущий восхищал романтическим видео с любимой, но подписчики раскритиковали его отношения.

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Ведущий ездил на благотворительные мероприятия в Канаду. Он провел там стендапы и собрал для Украины 250 тысяч гривен. Теперь ведущий вернулся в Варшаву, где его ждала Катя. Молодая любимая пошутила, что Остапчук вернулся, так что ей наконец можно "прекратить пользоваться своим мозгом".



Владимир Остапчук с новой любимой / Фото с инстаграмм-сторис Екатерины

Она также поделилась нежными кадрами с ведущим в день его возвращения. Екатерина Полтавская опубликовала фото в объятиях Владимира и даже показала видео, на котором он страстно целует ее в шею.

Екатерина призналась, что они очень скучали друг за другом, ведь не привыкли к столь длительной разлуке. По ее словам, ради разговора с Владимиром она просыпалась в четыре утра.

Мы обычно 24/7 вместе, а здесь он уехал на неделю. Еще разница во времени шесть часов. Я просыпалась в четыре утра, чтобы поговорить. Больше не отпущу,

– поделилась Полтавская.



Владимир Остапчук целует любимую / Фото из инстаграм-сторис Екатерины

Напомним, что в Канаде сейчас живут дети Владимира Остапчука от первого брака. Однако неизвестно, виделся ли с ними Остапчук в течение недели пребывания в этой стране.

В последний раз он виделся с ними еще в августе 2022 года. Тогда Владимир летал в Торонто, чтобы провести благотворительный аукцион в поддержку ВСУ, и встретился там с детьми. Он возил их на озеро Онтарио и показывал полумиллионную аудиторию, как выросли Эван и Эмилия.