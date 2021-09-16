Екатерина Кухар трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, празднуют годовщину свадьбы. Звездная жена опубликовала романтическое фото и адресовала любимому чувственные слова.

Особое сообщение Екатерина опубликовала на личной странице в инстаграме. Женщина призналась, что в насыщенные рабочие дни забыла о годовщине свадьбы с избранником.

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Екатерина Кухар поздравила любимого с годовщиной свадьбы

В сети звезда распространила фото, на котором изображена с Александром Стояновым. Пара позировала на диване на фоне красной стены с картинами. Екатерина надела коричневое кожаное платье, а ее любимый позировал в белой рубашке и черных брюках.

Кухар рассказала о годовщине свадьбы, а также поблагодарила мужчину за любовь и заботу, которые он ежедневно дарит ей.

Люблю! Каждый день! И всю жизнь!

– отметила Кухар.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото с инстаграма примы-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

А знаете, и так в жизни бывает... Зашла опубликовать напоминание, что 17 сентября мы ждем вас на балете "Жизель" и увидела "воспоминание". Два года назад в этот день у нас был свадебный эфир танцев, а соответственно, вчера я с мужем расписались...

И успешно забыли об этой дате в суетливых днях... Сейчас ты также о ней вспомнишь, когда увидишь отметку... Все-таки, хорошо, что нам не нужна "привязка" к датам или символам, наша любовь постоянно с нами – в жизни, в творчестве и в каждом дне.

Люблю тебя за наш идеальный симбиоз. Он вшит в нас навечно и живет в понимании друг друга, в том, насколько ты готов жертвовать своими эгоистическими принципами, а я взамен – своими.

Вот, например, ты лежишь уже в постели, твое тело настроилось на отдых, а надо встать, выключить свет или приготовить чай. После спектакля это трудно сделать, хочется лежать и не шевелиться. Но ты встаешь и делаешь. Это не должен постоянно делать один человек. Такие мелочи – показательные.

Люблю тебя за то, что рядом с тобой чувствую себя девочкой. Люблю делать тебя счастливым, люблю смешить тебя, люблю за то, что ты поддерживаешь меня в жизни и на сцене, всегда рядом!

Поздравления от Александра Стоянова

Александр также поздравил любимую с этим особым днем. Он опубликовал романтическое черно-белое фото и ответил на ее слова.

Любовь моей жизни, я буду готовить для тебя чай даже тогда, когда мои руки не смогут держать чашку так же крепко, как сейчас! Люблю! И да, в пятницу, после "Жизели", тебя ждет массаж и наберу ванну с молоком!

– написал Стоянов под фото.



Александр Стоянов и Екатерина Кухар / Фото с инстаграма Стоянова

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов воспитывают общую дочь Анастасию. Также в примы-балерины есть сын Тимур от первого брака.