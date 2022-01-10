Екатерина Кухар провела рождественские праздники во Франции

10 января 2022 , 13:54
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Источник:

инстаграм Екатерины Кухар

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем и детьми на рождественские праздники была во Франции. Там хоть и прохладно, но солнечно, поэтому знаменитость не упустила возможности прогуляться по набережной.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов удачно сочетают гастроли с отдыхом. На рождественские праздники они отправились во Францию ​​не сами, а с детьми.

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Екатерина Кухар во Франции

Прима-балерина поделилась фотографиями из набережной. Она позировала, сидя на скамейке. Екатерина выбрала для прогулки удобную одежду: серый спортивный костюм, длинный черный плащ. Скомбинировала  наряд с черными ботинками. Волосы уложили в естественные локоны, а на лице сделали легкий макияж. Из аксессуаров look завершили солнцезащитные очки.

Кухар наслаждался хоть и прохладной, но солнечной погодой у моря. Вместе с любимым, дочерью и сыном звезда прогулялась по набережной, насладилась свежим воздухом у моря и гор.


Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма  примы-балерины

Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма примы-балерины

Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма примы-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

Давайте что-нибудь пообещаем себе в новом году:

  • если обнимать, то крепко;
  • если любить, то до головокружения;
  • если целоваться, то до утра;
  • если ощущать, то до мурашек;
  • ценить себя и беречь свои границы;
  • если организм просит отдохнуть, то позволить себе;
  • если собираться с друзьями, то самой шумной и близкой сердцу компанией;
  • если танцевать, то до боли в ногах;
  • если уходить откуда  плохо, то навсегда!

Если уж жить эту жизнь, то наполнять ее до краев – красотой, счастьем, мечтами и делать это непринужденно и легко!

Автор: Христина Кобак