Екатерина Кухар провела рождественские праздники во Франции

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем и детьми на рождественские праздники была во Франции. Там хоть и прохладно, но солнечно, поэтому знаменитость не упустила возможности прогуляться по набережной.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов удачно сочетают гастроли с отдыхом. На рождественские праздники они отправились во Францию ​​не сами, а с детьми.

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Екатерина Кухар во Франции

Прима-балерина поделилась фотографиями из набережной. Она позировала, сидя на скамейке. Екатерина выбрала для прогулки удобную одежду: серый спортивный костюм, длинный черный плащ. Скомбинировала наряд с черными ботинками. Волосы уложили в естественные локоны, а на лице сделали легкий макияж. Из аксессуаров look завершили солнцезащитные очки.

Кухар наслаждался хоть и прохладной, но солнечной погодой у моря. Вместе с любимым, дочерью и сыном звезда прогулялась по набережной, насладилась свежим воздухом у моря и гор.



Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма примы-балерины

Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма примы-балерины

Екатерина Кухар во Франции / Фото из инстаграма примы-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

Давайте что-нибудь пообещаем себе в новом году:

если обнимать, то крепко;

если любить, то до головокружения;

если целоваться, то до утра;

если ощущать, то до мурашек;

ценить себя и беречь свои границы;

если организм просит отдохнуть, то позволить себе;

если собираться с друзьями, то самой шумной и близкой сердцу компанией;

если танцевать, то до боли в ногах;

если уходить откуда плохо, то навсегда!

Если уж жить эту жизнь, то наполнять ее до краев – красотой, счастьем, мечтами и делать это непринужденно и легко!