Екатерина Кухар показала образ в осеннем костюме: новое фото примы-балерины

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар порадовала поклонников новым фото. Она предстала перед камерой у фортепиано в костюме серого цвета.

Екатерина Кухар готовится к началу нового учебного года в Киевском хореографическом училище. Она поделилась с поклонниками исторической новостью о сотрудничестве с французской балетной школой. А также обнародовала новое фото.

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Деловой образ Екатерины Кухар

Прима-балерина сфотографировалась, опершись на фортепиано. Катерина надела серый костюм с принтом в клетку, состоявший из брюк и пиджака. Под пиджаком была элегантная блузка молочного цвета с короткими рукавами.

Волосы звезда уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с темными коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Екатерина Кухар в сером костюме / Фото из инстаграма примы-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

Накануне первого сентября имею, без преувеличения, чрезвычайную и историческую новость!

Мы находимся на финальном этапе подписания договора с французской балетной школой — l'ecole Nationale Danse de Marseille о партнерстве в новом учебном году.

А это значит:

обмен преподавателями по профессиональным дисциплинам;

проведение совместного гала-концерта;

обмен студентами в конце учебного года.​

Это не только новый опыт в истории колледжа, но и большой шаг к качественному новому витку развития балетного образования в Украине. Более того, такие обмены способствуют развитию не только украинского, но и мирового балета. Ведь нам многим можно поделиться с миром.

Впрочем, это уже тема другого сообщения! Работаем дальше!