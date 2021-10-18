Екатерина Кухар очаровала образом на "Танцах со звездами": фото в роскошном платье

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар ошеломила новым образом на "Танцах со звездами". В прямом эфире она предстала перед камерой в роскошном сером платье с принтом с изображением птиц.

Новый сезон "Танцев со звездами" близится к финалу. В каждом выпуске участники поражают яркими постановками, а судьи – оригинальными образами.

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Новый look Екатерины Кухар

Для седьмого прямого эфира проекта Екатерина выбрала изысканное платье. За судейским столом она сидела в наряде светло-серого цвета с изображением птиц. Платье имело объемные рукава и черные бантики. Наряд обнажил плечи Кухар, что придало ее образу обаяния и женственности.

Среди аксессуаров ее аутфит завершили ожерелье с жемчугом, цепочки и серьги. Волосы она уложила в локоны и собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей спадать на лицо. Визажисты поработали над макияжем балерины. Ее глаза накрасили темно-коричневыми тенями, а на губы нанесли блеск нюдового цвета.



Образ Екатерины Кухар на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграма примы-балерины



Образ Екатерины Кухар на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграма примы-балерины

В комментариях подписчики знаменитости засыпали ее комплиментами.